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Son dakika: AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki: Akıl ve izan bunları tamamen terk etti

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü , CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alan ve hakarete varan sözlerine sert yanıt verdi. Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terk etti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika: AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki: Akıl ve izan bunları tamamen terk etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Tekirdağ Milletvekili ve Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert paylaşımlarla yanıt verdi. Çelik, 104 amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili tartışmalar sonrası CHP'nin darbe sicilini açtı, Yassıada yargılamalarını hatırlattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terketti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.

"EN BÜYÜK NAMUSSUZLUK, ARSIZLIK, EN BÜYÜK SAYGISIZLIK, EN BÜYÜK AKILSIZLIK..."
En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.

En büyük arsızlık, 1960'tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır.

En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada'yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.

En büyük namussuzluk kendi partileri adına "iktidarı canlı yayında yargılayacağız" diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır.

En büyük arsızlık, "iktidarı seçimle ya da seçimsiz" göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.

En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.

En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir.

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