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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki! Ahlak dışı ifadeleri şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ve Başkan 'a yönelik sözlerine sert tepki gösterildi. İşte Bakanlık tarafından yapılan o açıklama...

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki! Ahlak dışı ifadeleri şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in Türklye ve Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterildi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

ÖNER SÜRÜLMESİ KASITLIDIR

Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz.

SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ

Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz.

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