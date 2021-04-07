Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki! Ahlak dışı ifadeleri şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterildi. İşte Bakanlık tarafından yapılan o açıklama...
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in Türklye ve Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterildi.
ŞİDDETLE KINIYORUZ
Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz.
ÖNER SÜRÜLMESİ KASITLIDIR
Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz.
SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ
Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz.