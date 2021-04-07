Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki! Ahlak dışı ifadeleri şiddetle kınıyoruz

ÖNER SÜRÜLMESİ KASITLIDIR

Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz.