Yunanistan açtığı bayrakla savaş mesajı verdi! Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de! Yunan yine haddini aştı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı provokasyonlarına devam eden Yunanistan, savaş gemisinde açtıkları bayrak ile savaş mesajı verdi. Yunanistan, dünyanın korkuyla takip ettiği Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırmak için kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor.