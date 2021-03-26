Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yunanistan açtığı bayrakla savaş mesajı verdi! Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de! Yunan yine haddini aştı Yunanistan açtığı bayrakla savaş mesajı verdi! Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de! Yunan yine haddini aştı
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı provokasyonlarına devam eden Yunanistan, savaş gemisinde açtıkları bayrak ile savaş mesajı verdi. Yunanistan, dünyanın korkuyla takip ettiği Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırmak için kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 12:03
Bağımsızlık Günü kutlamalarında Yunan jetleri Türkiye'ye birkaç kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden alçak uçuş yaptı, devriye gezen savaş gemisine çekilen bayrak ise gözden kaçacak gibi değildi. Yunan medyası, geçtiğimiz yaz mevsiminde sıkça gündeme gelen Meis'teki alçak uçuşla Türkiye'ye yanıt verildiğini yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanmanın 200. yılını kutladığı Bağımsızlık Günü, Antalya Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası'nda Yunan ordusunun provokasyonuna dönüştü.
Başkent Atina'daki resmi törenlere Birleşik Krallık Galler Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly gibi uluslararası konuklar katıldı.
Atina'nın simgesel Sintagma Meydanı'ndaki törende Fransız ve ABD jetleri havalandı, Yunan ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler uçtu. Cumhurbaşkanlığı Muhafızları da geleneksel üniformalarıyla yine meydanda yürüdü.
Kutlamalara bir video mesaj gönderen ABD Başkanı Joe Biden, gece yarısı Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunan basını görüşmenin yarım saat sürdüğünü bildiriyor.