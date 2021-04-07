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Başkan Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak

Başkan , yarın 'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilecek Gelişen Sekiz Ülke () Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek. Zirve Toplantısı'yla 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem Başkanlığı Bangladeş'e devredilecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Zirve Toplantısı'yla 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen Dönem Başkanlığının, 'e devredileceği belirtildi.

": Gençliğin ve Teknolojinin Gücünden Faydalanmak" temasıyla icra edilecek zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, özel konuk olarak davet edilen İslam Kalkınma Bankası Başkanının da katılacağı bildirildi.

Zirvede, D-8 gündeminde yer alan ticari ve ekonomik işbirliği konularının ele alınacağı, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Toplantıda, koronavirüsle mücadelede eşgüdümün yanı sıra, teşkilat bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol haritasının çizilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Zirve sonunda ve D-8 10 Yıllık Yol Haritası başlıklı iki belgenin de kabul edilmesi öngörülüyor.

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