Başkan Erdoğan izletti! İşte 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!

Her defasında umutlarını meşru olmayan yollara bağladılar. 15 Temmuz 2016'da demokrosi ve anayasal kurumlar hedef alındığında millet iradesini savunmak için tankların, uçakların karşısında çıplak elleriyle savaşırken arka kapılardan kaçıp kahve içmeye gittiler. 251 vatandaşımızın şehit edildiği geceye tiyatro dediler. Ama asıl tiyatroyu kendileri oynadılar.

Sandıkta verilen dersler yetmedi. Millet canı pahasına da olsa meydanlarda en büyük dersi verdi ama yine anlamadılar. Bağımsızlığımızı pekiştirecek ve ekonomiye güç katacak projeler gün yüzüne çıktıkça içlerinde sönmeyen darbe ateşi yeniden alevlenmeye devam etti. Gece yarısı bildirisiyle milli iradeye yeniden meydan okudular.