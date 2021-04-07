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Başkan Erdoğan izletti! İşte 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!

CHP ve 'li isimler, 104 emekli amiralin hükümetini hedef alan skandal bildiriye destek vermesi büyük tepki çekmişti. Başkan , bugünkü 'nda CHP'nin darbeci geçmişini gözler önüne serdi. "CHP'nin darbeci zihniyeti" adlı videoda, "'da demokrosi ve anayasal kurumlar hedef alındığında millet iradesini savunmak için tankların, uçakların karşısında çıplak elleriyle savaşırken arka kapılardan kaçıp kahve içmeye gittiler. 251 vatandaşımızın şehit edildiği geceye tiyatro dediler. Ama asıl tiyatroyu kendileri oynadılar." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Başkan Erdoğan izletti! İşte 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!

Başkan , 'nda önemli açıklamalarda bulundu. , burada 104 amiralin darbe bildirisini aklamaya çalışan CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na tarihi gerçeklerin yer aldığı bir video ile yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'dan 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'CHP'NİN DARBECİ ZİHNİYETİ' VİDEOSU!

İşte videoda öne çıkan çarpıcı açıklamalar:

Sandıkta varlık gösteremeyenler, apoletlerin gölgesine sığınıp darbelerden ve antidemokratik müdahalelerden medet umdu. Bu hep böyle oldu. İsimler değişti, yüzler değişti ama zihniyet hep aynı kaldı. 'ta, 'ta, 'de, 'ta demokrasi postallar altında ezilmeye çalışılırken bir kenarda sevinç sığlıkları attılar.

tecelli ettiğinde ise bu devrin kapandığını anlayamadılar. Denemeye devam ettiler. Sözde cumhuriyet mitinglerinde faşit sloganlarla bu milletin ordusunu bu milletin seçtiği lidere karşı kışkırtmaya çalıştılar. Çok geçmeden ordu içindeki azgın azınlık bir bildiri ile onlara eşlik ettiğinde millet kendi iradesine sahip çıktı. Gereken cevabı sandıkta verdi. Yine anlayamadılar. uluslararası alanda itibar kazandıkça, ekonomimiz büyüdükçe yasaklar kalkıp toplumsal huzur arttıkça sandıktan hepten ümidini kesenler darbecilere göz kırpmaya başladılar.

Her defasında umutlarını meşru olmayan yollara bağladılar. 'da demokrosi ve anayasal kurumlar hedef alındığında millet iradesini savunmak için tankların, uçakların karşısında çıplak elleriyle savaşırken arka kapılardan kaçıp kahve içmeye gittiler. 251 vatandaşımızın şehit edildiği geceye tiyatro dediler. Ama asıl tiyatroyu kendileri oynadılar.

Sandıkta verilen dersler yetmedi. Millet canı pahasına da olsa meydanlarda en büyük dersi verdi ama yine anlamadılar. Bağımsızlığımızı pekiştirecek ve ekonomiye güç katacak projeler gün yüzüne çıktıkça içlerinde sönmeyen darbe ateşi yeniden alevlenmeye devam etti. Gece yarısı bildirisiyle milli iradeye yeniden meydan okudular.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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