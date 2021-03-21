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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesindeki komandolarımıza ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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