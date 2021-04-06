Son dakika | PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da, Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da, Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha.. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.