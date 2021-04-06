Son dakika | PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da, Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha.. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.