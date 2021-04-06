Rusya'dan orduya "hazır olun" mesajı! NATO Ukrayna için devreye girdi! Donbas neden önemli?

"İLAVE EDECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK"

Peskov, hiçbir şeyin, Ukrayna ordusunun kendi halkına karşı silahlı eylem başlatmasını kışkırtmayacağını umduğunu dile getirdi.

Washington'un Moskova'dan Rusya'daki askeri hareketlilik ile ilgili açıklama beklemesini değerlendiren Peskov, "Biz buna daha önce tepki verdik. Bu konuda yaptığımız açıklamaya ilave edeceğimiz bir şey yok." diye konuştu.