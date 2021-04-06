Son dakika | Rusya ve Ukrayna arasında kriz büyüyor! Türkiye'den flaş açıklama

ZELİNSKY'NİN TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Bölgede tansiyon yüksek. Ukrayna ve Rusya arasında gerilim sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelinsky başkanlığında bir heyetin cumartesi günü yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI YAPILACAK

Sadece Ukrayna değil, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Karabağ'la ilgili her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. Türkiye, istikrarın korunması için çabalarını sürdürüyor.

Yunanistan ile diplomatik ve askeri görüşmelerin başladığı hatırlatıldı. Bu adımın Türkiye'nin diyaloğa açık olduğunun bir göstergesi olduğu ifade edildi. İki ülke arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yapılacağı açıkladı.