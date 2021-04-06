Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?
Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul ve Ankara'ya dikkat çekildi. Yurdun büyük bir bölümü haftanın ortasından itibaren yağışların etkisi altında kalacak. Peki İstanbul ve Ankara'ya beklenen kar gelecek mi? İşte Meteoroloji'nin İstanbul ve Ankara tahminleri. İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminlerini açıkladı. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağmurların etkili olacağı açıklanırken, İstanbul ve Ankara tahminleri dikkat çekti.
Son kar yağışının ardından meteoroloji uzmanları, aşırı değişken hava olaylarına hazırlıklı olunması gerektiğini belirtmişti. Hafta boyunca yurt genelinde yer yer kuvvetli sağanak, yer yer kar yağışları beklenirken, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.
MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 kilometre/saat), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EGE DENİZİ'NDE FIRTINA
Ege Denizi'nde de fırtına bekleniyor. Orta ve Güney Ege'de (Bozcaada-Fethiye arası) yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.
KARADENİZ'DE 3 GÜN BOYUNCA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA
Karadeniz'de perşembe gününden itibaran 3 gün boyunca yoğun sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.
OLASI KAZALARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI
Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.