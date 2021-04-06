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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ukrayna-Rusya sınırındaki S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna-Rusya sınırındaki S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında
Dünya gözünü Ukrayna-Rusya savaşına çevirdi. Rusya-Ukrayna sınırındaki çatışmaların ardından bölgeye sevk edilen S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi. Rus ordusuna ait televizyon, S-400'lerin çatışma bölgesindeki görüntülerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:47
Dünyanın yakıdan takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında S-400'lerin ateşlendiği ortaya çıktı. Ukrayna sınırındaki çatışmaları aktaran Rus ordu televizyonu, savaş uçaklarına karşı ateşlenen S-400'lerin görüntülerini yayımladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Binlerce asker, yüzlerce tank ve zırhlı aracı Ukrayna sınırına yığarak dünyayı dehşete düşüren Rusya lideri Vladimir Putin'in, hangi silahları çatışma alanına sevk ettiği netlik kazanıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tunguska uçaksavar ve füze sisteminin sınıra götürüldüğü dikkat çekti. Ayrıca TOS-1A roketatar sistemi de yine yığınak arasında.
Rus yanlısı ayrılıkçılar çatışma hattında saldırılarını yoğunlaştırdı, son 24 saatte açılan ateşlerde bir Ukrayna askerinin öldüğü bildiriliyor. Avdiyivka bölgesinde yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ukrayna ordusunun Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara saldırılar düzenlediğini ileri süren Rus medyası, ilk kez S-400 füze savunma sisteminin Kırım'a transfer edildiğini doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen avia.pro internet sitesi, Rus ordusunun acil bir şekilde S-400'ün yanı sıra S-300'leri de işgal altında tutulan Kırım'a gönderdiğini yazdı.