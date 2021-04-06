Ukrayna-Rusya sınırındaki S-400'ler savaş uçaklarına karşı ateşlendi! Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında

Binlerce asker, yüzlerce tank ve zırhlı aracı Ukrayna sınırına yığarak dünyayı dehşete düşüren Rusya lideri Vladimir Putin'in, hangi silahları çatışma alanına sevk ettiği netlik kazanıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tunguska uçaksavar ve füze sisteminin sınıra götürüldüğü dikkat çekti. Ayrıca TOS-1A roketatar sistemi de yine yığınak arasında.