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Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber

Türkiye'nin üzerinde çalışmalarından umut verici haber geldi. 'ndeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken, yerli koronavirüs ilacının yıl sonuna kadar kullanıma sunulacağı belirtildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber

'ın desteğiyle 'nde çalışmaları süren yerli Kovid-19 ilacının yıl sonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.

Yerli Kovid-19 ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkânlarla yapılan ilac��n yılsonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.

YERLİ KORONAVİRÜS İLACINDA TAKVİM BELLİ OLUYOR

Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalarda 7 bin 400 ilaç molekülü bilgisayar ortamında simüle edildi. Ribavirin adlı etken madde için klinik çalışmalara geçileceği açıklandı.

Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslar arası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak. İlaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine ülkemizdeki tedavi algoritmasına dâhil edilebilecek.

MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ

Ankara Üniversite'nde yerli ilacın çalışmasını yürüten Dr. , "Buradaki en heyecan verici durum; ilacın etkisinin virüsün şu ana kadarki mutasyonlarından etkilenmemesi. İlaç, virüsün hücreye zarar vermesini yüksek oranda önlüyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ise, "Milletimize, hizmet etmenin gururunu yaşatanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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