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Türkiye'nin güncellenen koronavirüs haritasında o iller alarm veriyor! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Sağlık Bakanı  sosyal medya hesabından illere göre 27 Mart-2 Nisan arasında 100 bin kişide görülen haritasını paylaştı. Listede en çok vakanın görüldüğü iller , , , , ve  oldu. İşte illere göre vaka sayılarında son durum...

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Türkiye'nin güncellenen koronavirüs haritasında o iller alarm veriyor! Vaka sayıları katlanarak artıyor

İllere göre haftalık sayısı haritası güncellendi. 27 Mart- 2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller , , , , ve oldu.

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından 27 Mart - 2 Nisan arasında il bazında haftalık vaka haritasını paylaştı.

Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi.

Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591,45 ile İstanbul, 564,03 ile Yalova, 546,77'yle Çanakkale, 518,33'le Kırklareli ve 503,88'le Giresun oldu.

Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun'un yanı sıra diğer kentlerde yaşanan artışlar da dikkat çekti.

'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184,29'dan 272,79'a, 'de ise 156,48'den 218,88'e yükseldi.

Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il 'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13,57 iken güncellenen haritada 23,43 olarak aktarıldı.

İşte illere göre haftalık vaka sayıları! İŞTE İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI!
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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