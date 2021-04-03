Türkiye'nin güncellenen koronavirüs haritasında o iller alarm veriyor! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre 27 Mart-2 Nisan arasında 100 bin kişide görülen vaka haritasını paylaştı. Listede en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu. İşte illere göre vaka sayılarında son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 27 Mart - 2 Nisan arasında il bazında haftalık vaka haritasını paylaştı.
Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadelerini kullandı.
Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi.
Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591,45 ile İstanbul, 564,03 ile Yalova, 546,77'yle Çanakkale, 518,33'le Kırklareli ve 503,88'le Giresun oldu.
Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun'un yanı sıra diğer kentlerde yaşanan artışlar da dikkat çekti.
Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13,57 iken güncellenen haritada 23,43 olarak aktarıldı.