Çocuklarda mutant koronavirüs tehdidi! Okullarda vaka olunca ne yapılıyor?

'ÇOK KOLAY BULAŞIYOR'



"Özellikle küçük çocukların, yani 5 yaş altının bulaştırıcılığı daha az. Ancak yeni mutant, yani virüsün değişmiş hali çok daha bulaşıcı. Bu bulaşıcılıktan tabii ki çocuklar da nasibini alıyor. Son bir ayda sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çocuklarda daha fazla vaka gözüküyor. Özellikle İngiliz mutantı çok daha fazla bulaşıcı. Ağır seyretmiyor ama daha kolay bulaşıyor. İnsanların üst solunum yollarına yerleşiyor ve bulaşma şansı daha kolay. Hem 9 yaş altı çocuklarda hem de 9-18 yaş arasında bir artış var. Ülkemizde tam dağılım bilinmiyor ancak çocuk enfeksiyon gruplarında gördüğümüz kadarıyla ciddi bir artış söz konusu. 1 ay öncesine göre daha fazla hasta var. Örneğin 40 bin civarı vaka varsa bunların 10'da biri çocuklardır ama net sayı vermek şu an mümkün değil.

'MIS-C SENDROMU'NA DİKKAT'



Okulların açılma denemeleri biraz arttırdı tabii sayıları. Fakat 1 Mart'tan itibaren vakalar çok ciddi arttı. Bizim Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir ara 288 yatan hasta vardı. Bu sayı geçtiğimiz şubat ayında 15'e kadar düşmüştü. Bugün tekrar 70'i aştı. Çocuk kliniğinde de 10 civarı hasta var ve bunlardan 1-2 tanesi yoğun bakım hastası. Yoğun bakımda aşırı bir doluluk yok. Çocuklarda hastalık daha hafif seyrediyor. Ancak ciddi vakalar da var. MIS-C diye geçen bir hastalık var. Sayılarında artış oldu. Covid'e bağlı gelişen yüksek ateşin baş gösterdiği bir hastalık. Bütün sistemlerin tutulmasıyla sonuçlanıyor. Kalp, böbrek, beyin tutulabiliyor. Pandeminin başından bu yana tüm Türkiye'de 70'e yakın çocuk ölümü var. Bunların 4-5 tanesi hariç diğerleri kronik sağlık sorunu olan çocuklardı."