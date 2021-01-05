Son dakika: Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

PROGRAMINDA YOKTU

Başkan Erdoğan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Başkan Erdoğan'ın programında böyle bir ziyaretin yer almadığını belirtti.

Yeşiltaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi ve Başkan Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceği belirtildi. Reform paketi ile hazırlıklar devam ediyordu. Görüşmede bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Güncel siyasi gelişmeler, dış politikaya dair yaşananların da iki lider tarafından ele alınması bekleniyor. Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor."