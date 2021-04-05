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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile telefonda görüştü

Başkan yaptığı paylaşımda "Bugün ’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik ettim. Kosova’nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değindim. Ayrıca -Kosova tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığımı ifade ettim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.

TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani-Sadriu'yu, Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER ELE ALINDI

Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun, yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, yeni dönemde de pekişeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.

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