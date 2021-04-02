Son dakika | Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; daha önce ihraç edilmiş olan 2 binbaşı, daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı, daha önce ihraç edilmiş olan 2 üsteğmen,3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci, askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imam, olmak üzere toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, 2 Mart 2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.





EMNİYET YAPILANMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında üst düzey örgüt mensubu olduklarına dair delil elde edilen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına üye şüpheliler hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu, meslekten ihraç edilen 32 zanlı hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor