FETÖ TSK'nın içine nasıl sızdı? A Haber FETÖ'nün kirli sürecini deşifre etti

Üstelik terörist Gülen'in 2005'te bir gazeteye verdiği röportajda darbeci Kenan Evren'i 'cennetlik' ilan etmesi ise onun darbecilerle nasıl bi bağ kurduğunun da kanıtıydı.

1980 öncesinde sınırlı sayıda ve kısıtlı şekilde yürütülen eleman kazanma ve sızma faaliyetleri, 80'den itibaren örgüt tarafından yurt, dershane, okul ve benzeri kurumlar açılması suretiyle sistematik hale getirildi.