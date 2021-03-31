31 Mart 2021, Çarşamba
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FETÖ TSK'nın içine nasıl sızdı? A Haber FETÖ'nün kirli sürecini deşifre etti

'nün ülke içinde sızmadığı faaliyet göstermediği hiçbir alan kalmamıştı. Yıllardır FETÖ'ye yapılan operasyonlar sürerken bir değişiklik de 'na giriş koşullarına getirildi. FETÖ'nün 'nin içine sızmasının önünü açar şart kaldırıldı. Peki FETÖ TSK'nın içine nasıl sızdı? Analiz'de FETÖ'nün kirli oyunları aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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FETÖ TSK'nın içine nasıl sızdı? A Haber FETÖ'nün kirli sürecini deşifre etti

'cüler adli müşavirlikten emir subaylığına, personel başkanlığından atama dairelerine kadar TSK'nın en önemli kadrolarını doldururken eski Genelkurmay Başkanı ve ekibi ne yaptı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefetin tepkilerini hedef alan Başkan Erdoğan, "Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay. Terörle iltisaklı olay farklı bir olay. Bu bir düzenlemedir. Bakanlıklarımız bu tür düzenlemeleri ordumuzun huzur için yaparlar bu vesileyle atılmış bir adımdır." demişti.

FETÖ'NÜN TSK'YA SIZMAYA VE YÜKSELMEYE BAŞLAMASI AK PARTİ İKTİDARINDAN 20 YIL ÖNCE BAŞLADI

15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişiminin davalarında tüm gerçekler tek tek ortaya çıktı. Meclis FETÖ 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu raporunda örgütün gelişim aşamaları derlendi.

FETÖ DEVLETE NASIL SIZDI?

- 1970 öncesi örgütün kuruluş aşaması

- 1970'ler örgütün temellerinin atılması

- 1980-1983 yılları (sıkıyönetim dönemi: tedbir dönemi)

- 1983-1989 yılları (özal dönemi: kitleselleşme ve siyasete nüfuz dönemi)

- 1990'lar (koalisyonlar dönemi: şirketleşme ve yurtdışına açılma)

- 2000'li yıllar (paralel devlet aşaması)

YAKALAMA KARARI ÇIKTI ANCAK ASKERİYEYİ ZİYARET ETMESİNE RAĞMEN YAKALANMADI

FETÖ elebaşı Gülen'in, sonrasında hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen yakalanamaması ve buna rağmen askeriyeyi defalarca ziyaret etmesi akılları kurcalıyordu...

Üstelik terörist Gülen'in 2005'te bir gazeteye verdiği röportajda darbeci 'i 'cennetlik' ilan etmesi ise onun darbecilerle nasıl bi bağ kurduğunun da kanıtıydı.

1980 öncesinde sınırlı sayıda ve kısıtlı şekilde yürütülen eleman kazanma ve sızma faaliyetleri, 80'den itibaren örgüt tarafından yurt, dershane, okul ve benzeri kurumlar açılması suretiyle sistematik hale getirildi.

FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine nasıl sızdı? FETÖ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN İÇİNE NASIL SIZDI?

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