Alkollü araç kullanırken kaza yapan CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında flaş iddia!

"BUNU BASINA BEN SIZDIRMADIM"



Bu olayın aylar sonra nasıl gündeme geldiğini bilmediğini kaydeden Keskin, "Video ve fotoğrafları ben orada silmiştim. Bunu basına ben sızdırmadım kesinlikle. Basına kimler ne şekilde sızdırdı onu hiç bilmiyorum. Olay basına düşünce fotoğrafçısı, kuzenim aracılığıyla bizi aradı. 'Biz orada bu olayı kapatmıştık, belirli bir bedel ödenmişti. Siz neden bunu basın organlarına yaydınız, bakın biz bundan sonra neler yapıyoruz.' dediler. Bu bence üstü kapalı bir tehdittir. Bana 'hukuki yönden hakkımızı arayacağız' deseler tamamdı. Kendimi kadın olarak koruyabilmek için emniyete gittim ve şikayet dilekçesi oluşturdum. Kuzenim üzerinden yoğun bir baskı oldu ifademi değiştirmemle ilgili. 'Ben yanlış görmüşüm Ali Kılıç değildi' diye video atmamı istediler. Ben bunu kabul etmedim. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Benim maddi durumum oldukça elverişli. Benim belediyenin bana teklif etmiş olduğu paraya gerçekten ihtiyacım yok. Bu para bana da verilmedi. Bu alışveriş içinde yokum. Kamuoyunda farklı bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sanki ben parayı almışım ve tutanağı tutturmamışım gibi. Böyle bir şey yok. Maalesef ki vermiş olduğu demeçler yanlış beyanlardır. Benim devletin kasasından çıkacak bir paraya ihtiyacım yok. Vatandaşın parası o. Bu parayı alanlar hesap versinler ben değil" şeklinde konuştu.

"BİZ KİMSEYE İFTİRA ATMIYORUZ"



Pınar Keskin'e yardımcı olan aile yakını Coşkun Temel ise "Pınar beni aradı panik halinde, 'bana üstü kapalı bir şeyler söylüyorlar, çok korktum' dedi. Zaten ses tonundan da anlaşılıyordu. 'Eşinle benim yanıma gel' dedim. Olay Maltepe'de gerçekleştiği için biz Küçükyalı Polis Merkezi'ne gittik. İfademizi verdik. Konu nöbetçi savcılığa intikal etti. Biz bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesine güveniyoruz" dedi.