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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik telefon görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı , Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik telefon görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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