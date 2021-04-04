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BBP Genel Başkanı Destici'den darbe imasına sert tepki

 Genel Başkanı , 103 emekli amiral tarafından imzalanan darbe imalı bildiriye tepki gösterdi. BBP Genel Başkanı Destici yaptığı açıklamada, "vesayet özlemi içerisinde yaptıkları açıklama kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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BBP Genel Başkanı Destici'den darbe imasına sert tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez" dedi.

BBP lideri Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi. Destici, "Bazı emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez, yok sayılamaz bir cuntacılık örneğidir. Herkes şunu bilsin ki; anayasayı Gazi Meclisimiz ve aziz milletimiz yapar. Bu ülkeyi de milletin seçtikleri yönetir. Dış meseleler ve terörle mücadelede uyum ve işbirliği içerisinde olunan bu kritik ve zorlu süreçte yaptıkları haddi aşan açıklamadan ötürü cunta kafalı, darbe heveslisi bu tekaüt gruba hak ettikleri cevabı inanıyorum ki; öncelikle milli irade sevdalısı TSK mensuplarımız verecektir" dedi.

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