Son dakika: Günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon!

30 BİN 922 PERSONEL GÖREV ALDI

4.611 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 14 bin 872 günübirlik ev ile 12 bin 42 konaklama tesisinde gerçekleştirilen "Günübirlik Kiralanan Evler ve Pandemi Tedbirleri" uygulamasında 30 bin 922 emniyet ve jandarma personeli ile 8 bin 173 ekip görev aldı.