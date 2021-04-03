"KORKU BÜTÜN DAĞLARI SARDI"

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde "şer odakları"nın toplandığını da ifade ederek şöyle konuştu:

"Nerede? Sincar'da. Nerede? Mahmur'da. Bunların da bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa zamanda yapılmasını bekliyoruz. Buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda Iraklı kardeşlerimizle her türlü koordinasyonu yapıyor ve her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Iraklı komşularımızın bu konuda gerekenleri yapacağına inanıyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz."

Teröristlerin kaçacak yerlerinin kalmadığını, bunu örgütün sözde elebaşlarının çok iyi bildiğini dile getiren Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artık oturdukları yerlerde rahat değiller. Büyük bir korku ve endişe içindeler. İki gece aynı yerde yatamadıklarını biliyoruz. Bu korku bütün dağları sardı. Çünkü Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İnşallah korktukları başlarına gelecek. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz. Terör örgütü PKK sonunun geldiğini biliyor. Sözde yönetici kadrosu aşağıdakilerin gerçekleri görmelerini engellemeye çalışarak, baskıyla, zulümle terör iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunun beyhude bir gayret olduğunu kendileri de biliyor. Çırpınıyorlar. Çırpınmaya devam edecekler fakat bunun sonunda da yok olacaklarını biliyorlar."