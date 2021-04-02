Son dakika: Tarihte bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan “Rüzgar Alayı”na ziyaret!





Gökçeada Havalimanı'nda 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam Serhat Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, daha sonra 5. Komando Alay Komutanlığına geçti.