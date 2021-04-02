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Son dakika: Tarihte bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan “Rüzgar Alayı”na ziyaret!

, beraberindeki Komuta Kademesi ile ’yı ziyaret ederek, “Rüzgar Alayı” olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaret, ada tarihinde Bakanı ve TSK Komuta Kademesinin adaya birlikte yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Tarihte bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan “Rüzgar Alayı”na ziyaret!

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Komutanı Orgeneral , Komutanı Oramiral ve Komutanı Orgeneral ile 'ya geldi.



'nda 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Kaymakam ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, daha sonra 5. Komando Alay Komutanlığına geçti.

"Rüzgar Alayı" olarak bilinen komutanlıkta inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.



Bakan Akar ve komutanların ziyareti, Gökçeada tarihinde ve Komuta Kademesi tarafından yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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