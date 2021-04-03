PKK Sincar'da kurnazlık peşinde! Sincar'ın Türkiye açısından stratejik önemi ne? İşte yanıtı

PKK'nın 'yeni oyunu' Sincar mı? Terör örgütü bölgeden çekiliyor mu yoksa taktiksel hamle peşinde mi? Konuya ilişkin uzman isimler bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber'e yorumladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yaşanan gelişmeler üzerine PKK terör örgütünün Sincar'da yeni bir kurnazlık peşinde olduğunu söyledi. Peki Türkiye açısından Sincar'ın stratejik önemi ne? Bu sorunun yanıtını özel olarak hazırladığımız dosya haberimizde...

Sincar'da neler oluyor? PKK bölgeyi terk etti mi? Bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri uzman isimler A Haber'e yorumladı.

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, "Amerika ve Fransa'nın hayali Sincar'ı yeni Kandil yapmak. ABD'nin asker göndermesiyle eski yıllarda PKK buraya yerleşti." dedi.

Her şey bu cümlede gizli aslında "PKK buraya yerleşti"

Ekim ayında PKK terör örgütünün Sincar'dan terk edilmesi için imzalanan anlaşma ne anlama geliyor?

PKK çekilecek mi Sincar'dan yoksa yerini daha da sağlamlaştırmak için yeniden bir tiyatro mu sahneleyecek?

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, terör örgütünün oluşturmak için bir terör kooridoru oluşturmayı hedeflediğini, Türkiye'nin ise buna müsaade etmediğini ve etmeyeceğini söyledi.

Bölge karışık bir etnik yapıya sahip, durum böyle olunca,, bu da terör örgütünün elini güçlendirdi yıllarca...

Üzerine bir de istikrasızlık eklenince nüfuzunu artırdı.

PKK başka başka adlarla... Yeri geldi YPG oldu YPJ ya da SDG...

Sincar bir köprü aslında....Önünde sonunda da Türkiye adımını atacak Suriye sınırında....

Kandil dağında yaptığı gibi yanıbaşındaki terör unsurlara müsaade etmeyecek!

Emekli Kıdemli Albay Işık, Sincar'ın PKK-PYD'nin Suriye geçişinde kullandığı nokta olduğunu ve burasının bahara kadar temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK terör örgütünün Sincar'dan çıkması için anlaşmaların yapıldığını ama tüm bunlara rağmen PKK'nın bölgeden çıkmadığını söyledi.