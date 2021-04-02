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YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci zorla silah altına aldı

Terör örgütü YPG/, 'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu ilinde, geçen ay çoğu Arap en az 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına aldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci zorla silah altına aldı

Terör örgütü YPG/, işgal ettiği 'de gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristler, mart ayında il genelindeki kontrol noktalarında ve evlere yaptıkları baskınlarda, yaşları 21-34 arasındaki en az 2 bin 700 kişiyi silah zoruyla alıkoydu.

Çoğunluğu Araplardan oluşan gençler, geçici olarak Haseke kent merkezindeki bölgesindeki YPG/PKK'nın sözde sevk merkezinde bir hafta boyunca tutuluyor.

Teröristler, alıkoydukları gençleri daha sonra Haseke'deki sözde eğitim kamplarına götürüyor.

YPG/PKK 'de kaçırdığı veya alıkoyduğu kişilere terör örgütünün propagandasını yaparak silah kullanmayı öğretirken kaçmamaları için tehdit ediyor.

Nitekim teröristlerin ocak ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de zorla silah altına alma uygulamasından kaçan bir grup gence ateş açması sonucunda en az bir genç yaralanmıştı.

Örgüt, işgal ettiği ve illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.

Terör örgütü ocak ayında da 150'den fazla Deyrizorlu genci zorla silah altına almıştı.

ÖRGÜT ÖĞRETMENLERİN DE PEŞİNDE
Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen , 18 Şubat'ta paylaştığı raporunda, terör örgütünün ocak ve şubat aylarında en az 61 öğretmeni alıkoyduğunu açıklamıştı.

Ağın raporunda, terör örgütünün, işgal ettiği bölgelerde, safına katılmak istemeyen yaklaşık 550 öğretmeni de takibe aldığı bilgisine yer verilmişti.

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