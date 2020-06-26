Türkiye'de işlediği suçtan aranan zanlı Interpol tarafından yakalandı
8 yıl önce Türkiye'de cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası alan zanlı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Bulgaristan'dan yapılan açıklamada, Köksel E.'nin yakalandığı belirtildi.
Türkiye'de 8 yıl önce işlediği reşit olmayan birine yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bulgaristan'da gözaltına alındı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Tırgovişte (Eski Cuma) kenti savcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Köksel E'nin 2012'de Bursa'da reşit olmayan birisine yönelik işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bulgaristan'da geçici ikamet izni olduğu belirlenen ve Eski Cuma'ya bağlı bir köyde gözaltına alındığı belirtilen şüpheli hakkında Türkiye'ye sınır dışı işleminin başlatıldığı açıklandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- TBMM'de AK Parti ve CHP arasında "FETÖ" gerilimi
- Yarın marketler açık mı?
- Bakan Akar'dan kritik görüşme
- Marmara için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
- YKS baraj puanı kaç?
- Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
- Başkan Erdoğan başörtülülere böyle sahip çıktı
- Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'dan geçti
- Türkiye'den Irak'a iş birliği çağrısı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
- Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?