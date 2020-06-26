26 Haziran 2020, Cuma
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Türkiye'de işlediği suçtan aranan zanlı Interpol tarafından yakalandı

8 yıl önce 'de suçundan 15 yıl hapis cezası alan zanlı, Interpol tarafından aranıyordu. 'dan yapılan açıklamada, Köksel E.'nin yakalandığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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INTERPOL'ÜN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI ŞÜPHELİ YAKALANDI

'de 8 yıl önce işlediği reşit olmayan birine yönelik suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Interpol tarafından aranan şüpheli 'da gözaltına alındı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tırgovişte () kenti savcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Köksel E'nin 2012'de 'da reşit olmayan birisine yönelik işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bulgaristan'da geçici ikamet izni olduğu belirlenen ve Eski Cuma'ya bağlı bir köyde gözaltına alındığı belirtilen şüpheli hakkında Türkiye'ye sınır dışı işleminin başlatıldığı açıklandı.

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