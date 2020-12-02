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Son dakika: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Interpol'ün dünya çapında aradığı 'lı terörist Türkiye'de ortaya çıktı. Azılı terörist, 'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına Suriye'den Türkiye'ye yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği, silah, patlayıcı madde, mühimmat gibi malzemeleri temin ettiği belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Ekipler, bu kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. olduğunu tespit etti.

Ceylanpınar'ın kırsal mahallesine terör ve istihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonla M.Ş.K. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

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