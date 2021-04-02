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Londra'daki Türk koronavirüs hastası ülkeye getirildi

Yaşadığı 'da koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi görmeyen 'ya Türkiye sahip çıktı. Hastalığı ağırlaşan Erdal Yetimova ile temasa geçen Türkiye, Türk vatandaşını ambulans helikopter ile Türkiye'ye getirdi.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Londra'daki Türk koronavirüs hastası ülkeye getirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaşayan Erdal Yetimova Kovid-19'a yakalandı. Hastaneye başvuran Yetimova, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi.

Evde tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Yetimova, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü. Solunum cihazına bağlanan ve kan kusmaya başlayan Yetimov'un durumu üzerine ailenin, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile temasa geçtiği öğrenildi. Gerekli girişimlerin ardından Yetimova'nın Londra'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"BÜYÜK TÜRKİYE VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya,"Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. Kovid tedavisinin yanı sıra, Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Union of International Democrats İngiltere Başkanı kardeşim Erdal Yetimova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere'den Türkiye'ye getiriyoruz. Süreci başından sonuna kadar takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanımız Dr. Fahrettin Koca , Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'ya emekleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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