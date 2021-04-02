Rum Cemaati'nden TSK'ya teşekkür

Bozcaada ve Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykis de bir yıldır Gökçeada'da olduğunu belirterek, "Biz burada hepimiz büyük bir aile olarak yaşıyoruz" dedi.

Sykis, gösterilen destekten dolayı tüm kamu görevlilerine teşekkürlerini ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağladığı imkanlardan dolayı şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Gökçeada Müftüsü Celal Atasoy da devletin sağladığı imkanlarla birlikte tüm inançlara saygılı şekilde huzur ve güven içinde birlikte yaşadıklarını belirtti.

Ziyaretin ardından Akar beraberindeki Komutanlarla Hükümet Konağı'ndan ayrıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar Akar ve TSK komuta kademesine yakın ilgi gösterdi.