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Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta Nihal Naz Aydın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. ile beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışıyla oluşan hastalığı bulunan Türk vatandaşı 9 yaşındaki kız, tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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ÇOCUK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan, ve hastalığı bulunan Türk vatandaşı 9 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hastayı taşıyan , sabah saatlerinde Ankara 'na indi. Uçağın inişinin ardından sağlık görevlileri, kontrol için uçak içerisine girdi.

Diyabetin ile beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışıyla oluşan hidrosefali hastalığı bulunan ve Aşkabat'ta 80 gündür yoğun bakımda olan 9 yaşındaki , yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hasta çocuğun etkilenmemesi için uçağın alçak irtifada geldiği öğrenildi.

"ÇOK UMUTLUYUM İNŞALLAH KIZIM KURTULACAK"

Anne Zuhal Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım şeker komasına girdi, anlayamadık önce. Organlarında problemler meydana geldi. 80 gündür yoğun bakımda. Buraya kendi isteğimizle geldik. Ülkemde tedavi olmak istiyoruz. Buraya gelmek için eşim Sağlık Bakanlığına mektup yazdı. Çok umutluyum inşallah kızım kurtulacak. Allah'tan ümit kesilmez." ifadelerini kullandı.

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