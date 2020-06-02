Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı ve ailesi ambulans uçakla Mısır'dan Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberi... Türkiye, 5 kişilik Biçer ailesini Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Mısır Kahire’den alarak Çorlu Havaalanına getirdi. Mısır’da çalışan ve Türkiye'den yardım isteyen 5 kişilik Biçer ailesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından özel uçakla Türkiye’ye getirildi.
Mısır Kahire'de tekstil alanında çalışan Veli Biçer ile eşi Kader Biçer korona virüs semptomları gösterince 5 kişilik Biçer ailesinin 18 yaşındaki oğlu Ensar Biçer sosyal medya aracılığı ile Türkiye'ye çağrıda bulunarak yardım istedi.
Veli Biçer, eşi Kader Biçer, çocukları Ensar, Ebrar ve Erva Biçer Kahire'den Cumhurbaşkanlığına ait uçakla alınarak Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Buradan da tam donanımlı ambulanslara alınan aile, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Koronavirüs semptomları gösteren karı-koca ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Evra'yı (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Havalimanı'na geldi.
Burada sağlık ekiplerince karşılanan Biçer ailesi ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kahire'den getirilen Veli Biçer'in kardeşi Hasan Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, abisinin Türkiye'ye getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
ÇOCUKLARI GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA TÜRK YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEMİŞTİ
10 yıldır Mısır'da yaşadıklarını ve bir Türk firmasında çalıştığını söyleyen Biçer, çocuklarının da Kovid-19'a yakalanmasından endişe ettiklerini ve bir an önce Türkiye'ye dönmek istediklerini dile getirdi.
Biçer ailesinin çocukları, Youtube üzerinden paylaştıkları görüntülü mesaj ile Türk yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.
Biçer, abisinin ve ailesinin Türkiye'de sağlığına kavuşmasını beklediklerini dile getirerek, "Yeğenimizin çektiği videoyu sağ olsun herkes internetten paylaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın girişimleriyle abimleri buraya getirmeye karar verdiler. Yengemin durumu biraz ağır abim biraz atlatmış durumda, çocukların durumu daha iyi. Durumu ağır olduğu için buraya getirilmelerini istedik. Orada sağlık bakımından kendilerine bir şey yapmamışlar. Abim ve yengem hep evde kaldı ilaç ve tedavi olmadan. Biz de mecburen buraya gelmeleri için müracaat ettik" dedi.
Hasan Biçer, "Allah'a şükürler olsun. Çok şükür böyle bir Cumhurbaşkanımız var ne mutlu bize. Diğer ülkelerde yaşanan perişanlıkları gördük. İnsanların yüzüne bakmıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan ve abimin buraya gelmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan o firmalar hakkında açıklama
- FETÖ'nün sosyal medya tetikçileri hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemi
- 2. tehditçi de tutuklandı
- Muğla'nın çöpünden "fesat" kokusu
- Hakkari'de ele geçirildi!
- O kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
- Diyarbakır'daki alçak saldırıyı yapan 2 kişi tutuklandı
- İşte Doğu Akdeniz'deki yeni sınırlarımız
- CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler
- İsmail Saymaz’ın Peak Games yalanı ortaya çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
- 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama