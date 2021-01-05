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Son dakika: ABD'de yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberine göre Uzun yıllardır ’de yaşayan Türk halk bilimci , tarafından gönderilen ambulans uçakla ’ye getirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: ABD'de yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 1965'ten bu yana 'da yaşayan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle özlemi çektiği ve tedavisine Türkiye'de devam edilmesi talebini yetkililere iletti.

Chicago Başkonsolosluğunun ilgili makamları bilgilendirmesi üzerine , 99 yaşındaki Başgöz'ü Türkiye'ye getirmesi için 'ye ambulans uçak gönderdi.

Tedavisinin ülkesinde devamı için talepte bulunan Başgöz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 'ya getirildi.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ
1921 doğumlu , 1960'ta geldiği ABD'de önce , ardından Bloomington'daki Indiana Üniversitesinde dersler verdi.

Emekli olduktan sonra Türkiye'de , ve 'de de dersler veren Başgöz, üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Başgöz askerlikten sonra Ford Vakfı'nın bursuyla ABD'ye gitti. California Üniversitesi ve Berkeley'de araştırmacı olarak çalıştı.

Indiana Üniversitesi Ural-Altay Dilleri Bölümü'nde öğretim üyesi, 1981'de Indiana Üniversitesi Türk Araştırmaları Programı yöneticiliği yaptı.

Amerikan Folklor Cemiyeti onur üyesi seçildi. 1987'de Indiana Üniversitesi'nden emekli oldu. 1998'de Türkiye'ye dönerek, üç yıl Bilkent ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Türk halk edebiyatı dersleri verdi.

Türk folkloru alanında uluslararası üne sahip Başgöz'ün, genel folklor kitapları, halk ozanlarına ilişkin incelemeleri, sözlü halk edebiyatı derlemeleri Başgöz, 1996'da Nasreddin Hoca Onur Ödülü, 1997'de Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2000'de Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü 'nün de sahibi.

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