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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Valilikten açıklama geldi

Son dakika haberine göre 'nda '' adlı yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi 'da demirledi. Geminin yardımına Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 5 botu ile müdahale ediliyor. Ayrıca Makine arızası yapan gemiye kılavuz kaptan çıkartıldığı öğrenildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Valilikten açıklama geldi

İstanbul Boğazı'nda 'River Elbe' adlı yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi Boğaz'da demirledi. Geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 5 botu ile müdahale ediliyor. Ayrıca Makine arızası yapan gemiye kılavuz kaptan çıkartıldığı öğrenildi.



Valilikten de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Son dakika: İstanbul Boğazı’nda gemi kazası! Son gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ KAZASI! SON GELİŞMELERİ A HABER MUHABİRİ AKTARDI

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