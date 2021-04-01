Son dakika: Mutant virüs henüz pik yapmadı! Korkutan açıklama: Vaka sayıları artabilir

ÇOK HIZLI GEVŞEDİK

Prof. Dr. Necmettin Ünal: "Vaka sayısının 39 binlere çıkmasının en önemli nedenlerinden ilki normale dönüşle ilgili tedbirlerin çok hızlı ve basamaklandırma yapılmadan uygulamaya sokulması oldu. Vakalar 6 bindeyken gevşemeye başladık. Hızlı gevşemenin o zaman bile sonuçlarını yaşamıştık. Aşılamada iki doz aşıyı olanların sayısı sadece yüzde 9. Pandemiyi aşmak için bu rakam yeterli değil. Yüzde 75'lere çıkarmak lazım. Tabii her şeye rağmen Türkiye çift doz aşıyı en çok yapan ülkelerden biri, bunu da atlamamak gerek. Yani aşı sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın problemi. Avrupa ile beraber pikleri yaşıyoruz. Günlük vaka sayısı bakımından Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ise 4'üncü sırada yükseldik. Çözüm çok hızlı aşılamak ya da gevşeme tedbirlerini gecikmeden sıkılaştırmak. Bugüne kadar kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart. Çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık.