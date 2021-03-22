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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'nin bahçesine düşen yıldırımı Başkan Erdoğan'a bağladı

yerleşkesindeki bir ağaca muhalefetin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. CHP yandaşı 'de skandal açıklamalarıyla gündeme gelen , Meclis bahçesine düşen yıldırım üzerinden 'ı hedef aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2021
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Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti; olay kısa süreli paniğe yol açtı.

TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmek üzere olan bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.

Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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CHP yandaşı 'de Medya Mahallesi'nin sunucusu Meclis'in bahçesine düşen yıldırımı programında değerlendirdi.

Arslan yıldırımın Meclis'e düşme nedenini ise geçtiğimiz günlerde Başkan 'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bu ne biliyor musunuz? Meclis bahçesine yıldım düşmüş hanımefendiler beyefendiler. Yani Erdoğan'ın Meclis'i hiçe sayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi, birtakım yasaları hiçe saymasıyla Meclis hani iptal filan deniyordu ya hakikaten metaforun, mecazın, teşbihin gerçeğe döndüğü an"

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