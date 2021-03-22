Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'nin bahçesine düşen yıldırımı Başkan Erdoğan'a bağladı

Arslan yıldırımın Meclis'e düşme nedenini ise geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bu ne biliyor musunuz? Meclis bahçesine yıldım düşmüş hanımefendiler beyefendiler. Yani Erdoğan'ın Meclis'i hiçe sayarak, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesi, birtakım yasaları hiçe saymasıyla Meclis hani iptal filan deniyordu ya hakikaten metaforun, mecazın, teşbihin gerçeğe döndüğü an"