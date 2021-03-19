Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal "Selahattin Demirtaş" açıklaması: Terörden uzak duran birisi

CHP'nin yayın organı olarak bilinen televizyon kanalı Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, HDP'ye olan desteğini bir kez daha ilan etti.

Arslan, Kobani olayları sonrası PKK'nın talimatıyla insanları sokağa çağıran Selahattin Demirtaş'ı 'terörden uzaklığıyla bilinen biri' olarak tanımladı.