01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Son dakika haberi... MSB: "Edirne/İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi."

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