Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 4 FETÖ'cü sınırda yakalandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
GÜNDEM AA
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Son dakika haberi... MSB: "Edirne/İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi."
Edirne/İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GRe53o0HZM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2021