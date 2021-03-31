ÇIRAY, KORONA AŞISININ İKİ DOZ HALİNDE YAPILDIĞINI DA BİLMİYOR

Aytun Çıray'ın, korona aşısının iki doz halinde yapıldığını bilmediği ortaya çıkmıştı.

Aytun Çıray; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı" şeklindeki sözlerini eleştirdi ve "60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın?" diye sordu.

Aytun Çıray, Fahrettin Koca'ya hakaret ederek, "Sağlık Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. İnsanlarda artık biraz ar olur. Diyor ki, '14 milyon aşı yaptık bugüne kadar.' Ya 60-65 yaş üstü Türkiye'de nufüs 7 milyon, sen 14 milyon aşıyı nasıl yaptın? Nüfustan fazla aşı yapmışın ama daha hala 65 yaş altına inemediniz aşı yapmada.." iddiasında bulundu.