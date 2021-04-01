İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ramazan ayı öncesi ilginç açıklamalara imza attı. Öyle ki teravih namazının "bidat" olduğunu öne süren Çıray, Peygamber Efendimizin hiç teravih namazı kılmadığını ve teravihin sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu iddia etti. Bu açıklamaya tepkiler gecikmedi.