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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan Ramazan öncesi ilginç açıklama! Teravih namazı için "bidat" dedi
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ramazan ayı öncesi ilginç açıklamalara imza attı. Öyle ki teravih namazının "bidat" olduğunu öne süren Çıray, Peygamber Efendimizin hiç teravih namazı kılmadığını ve teravihin sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu iddia etti. Bu açıklamaya tepkiler gecikmedi.