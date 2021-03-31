31 Mart 2021, Çarşamba
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Kütahya'da bir okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi

Valiliği, 'ndeki Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edilmesi üzerine yüzde yüz eğitime ara verildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Kütahya'da bir okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edildiği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından durumun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle okulda bugün itibarıyla 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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