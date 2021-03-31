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AYM HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti

Son dakika haberine göre... , 'li 'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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AYM HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti

İstanbul Milletvekili 'nun, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru, Genel Kurulun gündem toplantısında görüşüldü.

Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti. 'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ONANMIŞTI

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya 'a gelmişti. . Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

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