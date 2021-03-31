31 Mart 2021, Çarşamba
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2.5 milyon memura yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülecek! Kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek

Ekonomi reform paketi kapsamında kamu kurumlarının teşkilatlanması ve personel rejimi konusunda milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni adımlar atılacak. Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek. Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine yönelik çalışma da aynı tarihte tamamlanacak. Kararname de 30 Haziran tarihine kadar tamamlanacak. ve Maliye Bakanlığı, 'ne ilişkin çalışmaları 2023 yılında tamamlayacak.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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2.5 milyon memura yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülecek! Kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek

haberi... kurularak, personelin nitelik, sayı, unvan, derece olarak belirlenip standart getirilmesi sağlanacak. Kamuda uzman, müfettişlik gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak, görevde yükselme, unvan değişikliği yönetmeliği güncelleniyor. 'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği yılsonuna kadar hazırlanacak kararname ile daha da güçlendirilecek.

Kamu personeline yönelik iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesine ilişkin yasal düzenleme ve kararname de 30 Haziran tarihine kadar tamamlanacak. ve Maliye Bakanlığı, Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ne ilişkin çalışmaları 2023 yılında tamamlayacak.

Kamu çalışanları arasında derece ve kademeye göre ücret sisteminde yaşanan sorunların çözülmesi hedeflenirken, kurumlardaki kadro, pozisyonlar da yeniden tanımlanacak.

Kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak. Kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken kamu çalışanlarına performans sistemi güçlendirilecek. Devlette işin niteliğine göre esnek çalışma ile iş fırsatları artarken, bu kapsamda özel meslek kursları düzenlenecek.

İşgücü izleme sistemi kurulurken, yeni sektörlere uyum stratejisi hazırlanacak. Ekonomi reform paketi kapsamında işgücü piyasasını yönlendirmek için sektörel beceri haritaları oluşturulacak. Bu haritalarla sektörel işgücü planlaması yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında dün toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında da kamuda görevde yükselme, unvan değişiklikleri yönetmeliği ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin konular ele alındı.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı , Çalışma Genel Müdürü , -Sen Genel Başkanı , Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı , Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Yaklaşık 3 milyon memur, 650 bin kamu işçisinin maaş zamları için konfederasyonlar, hükümet ve sanayicilerle pazarlık masasına oturacak. Genel Başkanı , kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek çerçeve protokol konusunda ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Kısmi çalışma modellerinin uygulanmasına belirli şartlarla sıcak baktıklarını vurgulayan Arslan, "Yarım gün çalışan işçiler yarım ücret alabilir ama yarım gün çalışmışsa bile, sosyal güvenlik, emeklilik ve kıdem tazminatı hakları ile işe iade ve işsizlik ödeneği gibi imkânlardan mahrum olmamalı" diye konuştu.

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