Son dakika: Başkan Erdoğan Baghdad Amreyev ve Rik Daems'i kabul etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i kabul etti.
GÜNDEM AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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