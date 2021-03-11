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Terörün finansmanına darbe! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

Son dakika... İçişleri Bakanı , 'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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İçişleri Bakanı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha vuruldu" ifadelerine yer verdi.

Terörün finansmanına darbe! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı TERÖRÜN FİNANSMANINA DARBE! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI

482 KİLO EROİN, 65 KİLO DA METAMFETAMİN

Bakan Soylu, 'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Teröre dev darbe! 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi TERÖRE DEV DARBE! 482 KİLO EROİN, 65 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerinin dün Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü kırsalında, bugün de Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 482 kilogram eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 482 KİLOGRAM EROİN, 65 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İŞTE OPERASYONDAN FOTOĞRAFLAR



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