Terörün finansmanına darbe! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha vuruldu" ifadelerine yer verdi.

482 KİLO EROİN, 65 KİLO DA METAMFETAMİN

Bakan Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerinin dün Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü kırsalında, bugün de Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi.