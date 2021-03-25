Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.





Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gün içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.