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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , Üyesi ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gün içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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