Büyükşehirler için kritik adım! Seçim yasalarında değişiklik

AK Parti'de yoğun çalışma temposu ile gerçekleştirilen ve önceki hafta atlatılan 7. Olağan Büyük Kongre sonrasında meclis çalışmalarına yeniden hız verildi. Bu kapsamda üzerinde çalışılan kritik bir düzenleme olan siyasi partiler ve seçim kanunu değişikliğine ilişkin teklifte de gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre seçim barajından parti kuruluşuna kadar birçok konuda siyasi partiler kanununda değişiklik öngörülüyor.