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Büyükşehirler için kritik adım! Seçim yasalarında değişiklik

Son dakika haberine göre; 'nin seçim yasalarında yapılacak değişiklik ile ilgili oluşturduğu komisyon çalışmalarını tamamladı ve alternatifli teklifleri Başkan 'a sundu. İşte ilk seçimde yürürlükte olması beklenen önemli partiler yasası değişikliğiyle ilgili ortaya çıkan detaylar.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Büyükşehirler için kritik adım! Seçim yasalarında değişiklik

'de yoğun çalışma temposu ile gerçekleştirilen ve önceki hafta atlatılan 7. Olağan Büyük Kongre sonrasında çalışmalarına yeniden hız verildi. Bu kapsamda üzerinde çalışılan kritik bir düzenleme olan partiler ve seçim kanunu değişikliğine ilişkin teklifte de gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre seçim barajından parti kuruluşuna kadar birçok konuda siyasi partiler kanununda değişiklik öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULUYOR

AK Parti'de ve Seçim Yasası'nın ile uyumlu hale gelmesi için çalışmalar sürüyor. Başkan Yardımcısı başkanlığında çalışan komisyon çalışmalarında sona geldi.

BARAJ DÜŞÜRME, SEÇİM ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ VE DARALTILMIŞ BÖLGE

Seçim barajının düşürülmesi, seçim bölgelerinin sayısının artırılması, seçim çevrelerinin 5 ve 7'li vekil seçilecek şekilde bölünmesi, daraltılmış bölge üzerinde durulurken, Siyasi Partilerin seçime girme şartlarında da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.

SEÇİME GİRME ŞARTI

Mevcut kanunda bir siyasi partinin seçime girmesi için iki yol var. Bunlardan biri teşkilatlanmalarının yüzde 60'ını tamamlamak ve büyük kongresini tamamlamış olmak, ikinci seçenek ise Meclis'te grubu bulunması.

SADECE GRUP İLE SEÇİME GİRME ŞARTI KALKABİLİR

İkinci seçenekte yeni kurulan bir parti teşkilatlanmasını tamamlamasa bile sadece grubu olduğu için seçime girebiliyor. Sadece grup kurma şartı ile seçime girilmesinin kaldırılması planlanıyor. İkincisi ise yeni kurulan partilere en az 6 ay önce kurulma şartı getiriliyor.

SEÇİM BÖLGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Seçim sistemindeki nispi bir değişiklik öngörülmüyor. Bunun yerine seçim bölgelerinde değişiklik yapılması düşünülüyor. Özellikle büyük illerde seçim bölgesi sayısının artırılması planlanıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 15 SEÇİM BÖLGESİ

, , gibi büyükşehirlerde 15 üzerinde seçim bölgesi olması düşünülüyor. Bu sistemin olması için her bölgeden 5 veya 7 vekilin çıkarıldığı daraltılmış bölge sistemine geçilmesi planlanıyor.

MHP İLE GÖRÜŞÜLECEK

Hazırlanan taslak önümüzdeki günlerde Başkan başkanlığında gerçekleştirilecek 'nda (MYK) ele alınacak. Ardından ile görüşülecek.

DİĞER PARTİLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

MHP ile mutabık kalınması halinde taslak yasa teklifi haline getirilerek Meclis'teki diğer partilerin görüşüne sunulacak.

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