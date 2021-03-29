Son dakika: Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 15 milyonu geçti
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 15 milyonu geçtiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı yaklaşık olarak 8,4 milyon oldu.
60 YAŞ ÜZERİ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu.
Koca, "Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.
Koca'nın açıklamalarının ardından, randevu sistemi bu risk grubundakiler aşılarını belirlenen sağlık kuruluşlarında yaptırabiliyor.
NASIL RANDEVU ALINIR?
Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.
Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor.
Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.