Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1. Su Şurası Lansmanı"ndan önemli açıklamalar

BİRİLERİ GİBİ KURU SIKI ATMAK YERİNE RAKAMLARLA KONUŞMAYI SEVİYORUZ

Koronavirüs salgınının tüm dünyada dengeleri altüst ettiği bir zamandan geçiyoruz. Güçlü sağlık altyapısı yanında tarıma ve suya bağlı gıda güvenliğinin stratejik önemi görülmüştür. 2020 son 19 yılda sağlıkla birlikte tarıma yaptığımız yatırımların da meyvesini topladığımız bir sene oldu. Geride bıraktığımız dönemde cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla, oranlarla konuşmayı seviyoruz. Bunu da çiftçilerimize, aziz milletimize saygımızın bir gereği olarak görüyoruz. Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor.