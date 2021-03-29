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Son dakika: Aşılamada 15 milyona yaklaşıldı

A Haber
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Giriş: 29.03.2021 14:10
Güncelleme:29.03.2021 14:13
Aşılamada 15 milyona yaklaşıldı. Koronavirüs aşılama sürecinde yeni gruba da geçildi, 60 yaş üzeri vatandaşlar eşleri ile birlikte aşı olmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.
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